Von wegen Aktien aus dem eigenen Land kaufen: Am liebsten investieren deutsche Aktionäre in US-Aktien wie Amazon oder Meta. Ein Trend seit Jahren. Doch inzwischen ist Novo Nordisk auf der Beliebtheitsliste ganz nach vorn gerückt. Keine Aktie ist in Deutschland derzeit beliebter als die des Pharma-Unternehmens. Das belegt auch eine Auswertung von gut 60.000 Depots des Instituts für Vermögensverwaltung (VA). Aber wie kam es so plötzlich dazu? Das Unternehmen Novo Nordisk ist schließlich seit Jahrzehnten eine feste Größe auf dem Pharma-Markt, nur an der Börse meist keine Rakete.