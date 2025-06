Was hinter dem vermeintlichen Kurssturz steckt

BYD ist der E-Autoprimus in China und konnte die Preise für seine Fahrzeuge deutlich senken. (Archivbild) (Quelle: Johannes Neudecker/dpa/dpa-bilder)

Ein Minus von zwei Dritteln? Was wie ein Crash aussieht, ist in Wahrheit Teil eines größeren Plans: Der Konzern denkt langfristig – und greift weiter nach der Weltspitze.

Wer am Dienstagmorgen auf den Aktienkurs des chinesischen Konzerns BYD blickte, war erstaunt: Der Kurs der Aktie fiel in Hongkong von etwa 400 Hongkong-Dollar (44,71 Euro) auf rund 133 Hongkong-Dollar (14,87 Euro) – ein Rückgang von mehr als 66 Prozent. Doch dieser massive Einbruch ist keine Folge wirtschaftlicher Probleme, sondern hat buchhalterische Gründe.

Der Kursrückgang ist das Ergebnis eines Aktiensplits, kombiniert mit einer Dividendenausschüttung. Splitbereinigt legte der Kurs sogar um über vier Prozent zu – es war also eigentlich ein erfolgreicher Tag für den Konzern und seine Anleger.

Aktiensplit stärkt die Bilanz

Was steckt dahinter? Auf der Hauptversammlung am Freitag hatte BYD einen ungewöhnlichen Gewinnverteilungs- und Kapitalisierungsplan verabschiedet. Für je zehn alte Aktien erhielten Anleger acht Bonusaktien sowie zwölf Kapitalisierungsaktien. Die Folge: Die Anzahl der Aktien verdreifachte sich, was einem Split im Verhältnis 10:30 entspricht.