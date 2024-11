Rekordjagd geht weiter Börsen im Höhenflug: Hoffen auf die Weihnachtsrallye

Von reuters 12.11.2024 - 08:36 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Dax steigt (KI-Symbolbild): Der deutsche Leitindex hat sich im Sog der US-Indizes deutlich erholt und nähert sich seinem Rekordhoch.

Trotz großer politischer Unsicherheit in Deutschland steigt der Dax. Auch die US-Indizes stehen vor neuen Rekordhochs. Ist dies der Auftakt zu einer Jahresendrallye?

Nach dem jüngsten Rücksetzer haben die Anleger an den europäischen Aktienmärkten wieder Zuversicht gefasst. Der Dax rückte am Montag um 1,2 Prozent auf 19.449 Punkte vor, der EuroStoxx50 zog ähnlich stark auf 4.854 Zähler an.

Für Verunsicherung hatte der Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl und der Zusammenbruch der Ampel-Koalition geführt. "Doch auch in der turbulenten US-Wahlwoche hat die 19.000 beim Dax gehalten", konstatierte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners.

Es sei beinahe erstaunlich, wie ruhig die Anlegerinnen und Anleger in der aktuellen Marktphase reagieren. Offensichtlich überwiege an den Börsen aktuell die Hoffnung auf eine unmittelbar bevorstehende Jahresend- beziehungsweise Weihnachtsrallye.

Rekordjagd nach Trumps Sieg

Anleger an der Wall Street haben zum Wochenstart an die Rekordjagd nach Trumps Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl angeknüpft. Der Dow-Jones-Index kletterte am Montag um rund ein Prozent auf bis zu 44.486 Punkte.

Die befürchteten Alptraumszenarien nach der US-Wahl seien sowohl an der Wall Street als auch in Frankfurt ausgeblieben, kommentierte Konstantin Oldenburger, Analyst beim Broker CMC Markets. Im Fahrwasser der Wall Street hätten auch Dax-Anleger ihre Unentschlossenheit abgelegt.

Der breiter gefasste S&P 500 sowie der technologielastige Nasdaq stiegen zunächst jeweils um 0,4 Prozent auf bis zu 6.017 beziehungsweise 19.366 Zähler, gaben die Gewinne im Handelsverlauf aber wieder ab.

Vor allem bei Tech-Aktien nahmen Anleger vereinzelt Gewinne mit. Vergangene Woche hatten die drei wichtigsten Indizes deutlich zugelegt, nachdem Donald Trump das Weiße Haus zurückerobert hatte.

Bitcoin-Preis steigt um 15 Prozent

Frische Rekorde gab es am Montag beim Bitcoin. Die bekannteste Kryptowährung lag zum Handelsschluss in New York rund 15 Prozent im Plus bei 88.479 Dollar. Für Rückenwind sorgte weiter der deutliche Sieg von Trump sowie die Wahl als krypto-freundlich geltender Kandidaten in den US-Kongress, sagten Marktexperten.

"Die Vorfreude der Anleger auf eine kryptofreundliche Politik und Regulierung in den USA ist und bleibt ungebremst", kommentierte Experte Timo Emden von Emden Research. Zudem hebe die Aussicht auf eine Einführung von Bitcoin-Staatsreserven die Stimmung.