Was ist das Besondere an Silber im Vergleich zu Gold? Und kann Silber im Jahr 2025 Gold bei der Rendite den Rang ablaufen? Der Trend ist eindeutig.

Gerade in unsicheren Zeiten suchen Anleger die Stabilität, die Edelmetalle bieten. Gold gilt dabei traditionell als "sicherer Hafen", während Silber sowohl als Anlageobjekt als auch für industrielle Zwecke gefragt ist. Doch wie wird sich der Silberpreis in diesem Jahr entwickeln? Kann das Edelmetall seinem großen Konkurrenten Gold den Rang ablaufen?

Darum könnte Silber 2025 im Trend liegen

Silber steht im Jahr 2025 unter besonderer Beobachtung. Neben seiner Funktion als Wertanlage spielt Silber eine entscheidende Rolle in der Industrie. Rund 58 Prozent der Silbernachfrage entfallen auf industrielle Anwendungen, darunter Elektronik, Medizin und vor allem Solarenergie.

Wie wird der Preis von Silber bestimmt?

FX and PM

Zeitraum 5 Jahre - FX and PM

Unter einem Angebotsdefizit versteht man, dass die weltweite Nachfrage nach Silber das verfügbare Angebot übersteigt. Dies kann auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, wie zum Beispiel eine rückläufige Minenproduktion oder eine steigende industrielle Nachfrage, insbesondere aus der Solar- und Elektronikindustrie. Hält diese Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage an, dürfte dies den Silberpreis weiter nach oben treiben.

So können Anleger in Silber investieren

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für Anleger, um an der Entwicklung von Silber zu partizipieren. Dabei sollten Sie auch auf die Gold-Silber-Ratio achten. Die Gold-Silber-Ratio gibt an, wie viele Unzen Silber benötigt werden, um eine Unze Gold zu kaufen. Aktuell liegt dieses Verhältnis bei etwa 88.

Da der historische Durchschnitt der Ratio bei etwa 67 liegt, wird dies häufig als ein Indikator für eine relative Unterbewertung von Silber interpretiert. Experten nehmen an, dass Silber im Vergleich zu Gold Aufholpotenzial besitzt, insbesondere in einem Marktumfeld, in dem die industrielle Nachfrage nach Silber steigt.