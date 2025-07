Männer investieren eher als Frauen in Aktien

05.07.2025

05.07.2025

Insgesamt gaben etwa ein Drittel der Befragten an, zu investieren. (Symbolbild) (Quelle: Fabian Sommer/dpa/dpa-bilder)

Etwa ein Viertel der Frauen legt ihr Geld laut einer Umfrage in Aktien oder Fonds an - bei den Männern sind es deutlich mehr. Warum?

Männer investieren ihr Geld noch immer eher als Frauen in Aktien oder Fonds. Während 43 Prozent der männlichen Befragten Geld in dieser Form anlegen, waren es bei den weiblichen Teilnehmenden nur 24 Prozent, wie eine Yougov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur zeigt.

Unter den befragten Privatanlegern sind es zudem eher Männer, die Investments über 250 oder sogar 500 Euro tätigen. Bei den Anlegerinnen in der Umfrage lag das Investitionsvolumen meistens unter 250 Euro.

Insgesamt gab demnach etwa ein Drittel (33 Prozent) der Befragten an, zu investieren. Und der Rest? Die Hälfte derjenigen, die nicht in Aktien oder Fonds investieren, gibt als Grund an, zu wenig übrigzuhaben - bei den Frauen sind es mit 48 Prozent etwas weniger.