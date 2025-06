Eine Rallye von 30 Prozent seit Beginn eines Jahres ist bei Gold außergewöhnlich. Neue Anleger sollten jetzt an verpasste Straßenbahnen denken.

Eine alte Weisheit des Börsengurus André Kostolany besagt, dass es mit den Chancen an der Börse wie mit einer Straßenbahn ist. Hat man eine Chance verpasst, kommt ziemlich bald die nächste. Dies trifft 2025 sehr speziell auf Gold zu. Ende 2024 wäre es eine exzellente Idee gewesen, auf Gold zu setzen. Zur Jahresmitte sind 30 Prozent Kurssteigerung aufgelaufen. Derzeit liegt die Feinunze bei mehr als 3.380 US-Dollar .

Hinterherrennen sollte man dieser sprichwörtlichen Straßenbahn aber nicht. Denn die fundamentale Basis für Gold ist und bleibt gut, doch eine Korrektur ist genau wie bei starken Aktien jederzeit möglich und wäre sogar gesund. Die Analysten der Citigroup rechnen bis zur zweiten Jahreshälfte 2026 mit einem Rückgang auf 2.500 bis 2.700 US-Dollar je Unze – was einer für Gold nicht untypischen Korrektur von rund 20 bis 25 Prozent entspräche.

Wo soll eine Korrektur herkommen?

Önder Çiftçi, CEO beim Edelmetallhändler Ophirum, sieht dies anders. Er argumentiert, dass "schon seit Monaten institutionelle Anleger ihre Anlagen vom Greenback in andere Währungen und Gold umschichten". Er verweist auf die Notenbanken in Schwellenländern, darunter China, Russland, Indien oder die Türkei, die ihre Dollar-Reserven abbauen und mehr Gold in die Tresore legen würden.