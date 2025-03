Der beste Trade der letzten Jahre im Deutschen Aktienindex Dax ist so einfach, dass er für erfahrene Investoren fast schon eine Beleidigung ist. Deutschland erhöht seine Rüstungsausgaben massiv – also kaufe man Rheinmetall, als gäbe es kein Morgen. Das resultiert dann in einer Performance bei der Aktie von fünfzig Prozent auf einen Monat und satten 180 Prozent auf ein Jahr gerechnet. Auf die letzten fünf Jahre gerechnet spucken die Daten der Börse München sagenhafte 2.600 Prozent Gewinn aus. In diese Zeit fiel der Beginn des Ukraine-Kriegs im Frühjahr 2022. Mit Aktien Geld zu verdienen, ist also relativ einfach, wenn man kauft, was man sieht, und nicht kauft, was man sich wünscht.