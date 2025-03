Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute: Kann ich eine Erwerbsminderungsrente vor Erreichen der Regelaltersgrenze in eine Altersrente umwandeln?

Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr oder nicht mehr voll arbeiten kann, hat unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente ( mehr dazu hier ). Doch was passiert, wenn man das reguläre Rentenalter noch nicht erreicht hat – kann die EM-Rente bereits vorher in eine Altersrente umgewandelt werden?

Grundsätzlich gilt: Eine Erwerbsminderungsrente wird automatisch in eine Altersrente umgewandelt, sobald die Regelaltersgrenze erreicht ist ( wann das für Sie der Fall ist, lesen Sie hier ). Das bedeutet, dass Sie keinen neuen Antrag stellen müssen. Anstatt der Erwerbsminderungsrente wird dann die Altersrente gezahlt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eine sogenannte vorgezogene Altersrente zu beziehen, sofern Sie die Voraussetzungen dafür erfüllen.

Zudem gibt es auch hier Altersgrenzen – allerdings eben niedrigere als die Regelaltersgrenze. Frühestmöglicher Zeitpunkt bei der Altersrente für langjährig Versicherte ist stets der 63. Geburtstag. Anders als bei Nicht-Erwerbsgeminderten müssen Sie hier keine weiteren Abschläge in Kauf nehmen, wenn die EM-Rente nahtlos in die Altersrente übergeht. Denn dann gilt ein Bestandsschutz. Das heißt, Ihre Altersrente kann nicht geringer ausfallen als Ihre EM-Rente – auch nicht, wenn Sie früher in Rente gehen, als es Ihre Regelaltersgrenze vorsieht.