Bei der Steuer sind Werbungskosten ein dankbarer Posten. Dort können Sie alle Ausgaben sammeln, die Sie als Angestellter im beruflichen Kontext hatten. Für Selbstständige sind die Betriebsausgaben das Pendant. Ein t-online-Leser fragte in dem Zusammenhang: "Ich habe einen ergonomischen Bürostuhl gebraucht und damit etwas günstiger erstanden. Kann ich ihn, obwohl nicht neu, in meiner Steuererklärung angeben?"

Die Antwort lautet: ja. Denn für das Finanzamt macht es keinen Unterschied, ob der Stuhl neu oder gebraucht ist – entscheidend ist nur, dass Sie ihn tatsächlich überwiegend für Ihre berufliche Arbeit zu Hause nutzen. "In der Steuererklärung setzen Sie den Betrag an, den Sie wirklich gezahlt haben. Was der Stuhl mal neu gekostet hat, spielt keine Rolle", sagt Melanie Holz, Steuerexpertin bei Wiso Steuer.