Wer eine Witwen- oder Witwerrente erhält und selbst noch arbeitet, bekommt meist nur eine gekürzte Auszahlung. Was aber passiert, wenn der oder die Hinterbliebene selbst in Rente geht? Wird die Witwenrente dann neu berechnet – und steigt sie womöglich?

Das fragt sich ein t-online-Leser, der wissen möchte, wie seine Frau im Falle seines Todes abgesichert wäre: "Meine Frau arbeitet noch, sodass sie jetzt eine kleine Witwenrente bekäme. Wird die Witwenrente neu berechnet, wenn sie selbst in Rente geht?"

Ja. Der Beginn der eigenen Altersrente bedeutet für die meisten Hinterbliebenen, dass sich die Höhe ihrer Witwenrente ändert. Denn in der Regel ist das Einkommen im Ruhestand geringer als während des Erwerbslebens. Das wird bei der sogenannten Einkommensanrechnung berücksichtigt, und die Witwenrente kann steigen. Lesen Sie hier, wie eine eigene Rente auf die Hinterbliebenenrente angerechnet wird.

Wann genau wird die Witwenrente angepasst?

Grundsätzlich wird das anzurechnende Einkommen bei laufenden Hinterbliebenenrenten regelmäßig zum 1. Juli eines jeden Jahres überprüft. In diesen Fällen verschickt die Rentenversicherung das Formular R0600, mit dem aktuelle Einkommensverhältnisse abgefragt werden. Lesen Sie hier, welche Einkommen alle berücksichtigt werden.

Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, eine sofortige Neuberechnung zu beantragen. Das ist möglich, wenn sich das Einkommen Ihrer Frau um mindestens 10 Prozent verringert, etwa beim Übergang vom Arbeitsverhältnis in die Rente. In diesem Fall kann die Witwenrente bereits ab dem Monat neu berechnet werden, in dem das geringere Einkommen erstmals gezahlt wird. Grundlage dafür ist § 18b Abs. 3 SGB IV (Sozialgesetzbuch (SGB) Viertes Buch (IV)).