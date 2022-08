Grundsteuer: In diesen Orten zahlen Sie die Steuer nicht

Allerdings bleibe der generelle Aufwärtstrend bei den Grundsteuern bestehen. "Nur eine kleine Minderheit der Kommunen macht von der Möglichkeit Gebrauch, den Hebesatz zu senken", so Schneider weiter. In absoluten Zahlen heißt das: 891 Städte und Gemeinden erhöhten 2021 den Hebesatz, 75 setzten ihn herab.

16 Kommunen verlangen gar keine Grundsteuer

Neben Strübbel erheben noch 15 weitere Kommunen gar keine Grundsteuer. Sieben von ihnen liegen in Schleswig-Holstein, sieben in Rheinland-Pfalz und eine in Baden-Württemberg. Grund dafür ist die gute Haushaltslage. So sagten etwa die Bürgermeister der rheinland-pfälzischen Kommunen dem SWR, dass sie dank Einnahmen aus Windkraftanlagen einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen konnten und daher nicht auf die Grundsteuer angewiesen waren.