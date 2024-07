Welche Hebesätze dafür nötig wären, hat das Land NRW für jede der 396 Kommunen in einem Transparenzregister veröffentlicht. Die Musterwerte der Landesregierung sollen zeigen, wie sich der Hebesatz einer Kommune ändern muss, damit in etwa gleich viel Grundsteuer eingenommen wird. Die aufkommensneutralen Hebesätze für Städte und Gemeinden in NRW können Sie hier abfragen.