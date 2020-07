Gesenkte Kosten

Deutsche Bank macht trotz Corona Gewinn

29.07.2020, 08:22 Uhr | dpa, AFP

Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main: Der Konzern hat zuletzt besser abgeschnitten als erwartet. (Quelle: imago images)

Deutschlands größte Bank steht besser da als manch einer erwartet: Trotz Corona-Krise hat die Deutsche Bank in den vergangenen drei Monaten einen Gewinn erwirtschaftet.

Die Deutsche Bank hat sich im zweiten Quartal dank höherer Einnahmen und gesenkter Kosten in der Corona-Krise vor Steuern in der Gewinnzone gehalten. Trotz hoher Belastungen durch drohende Kreditausfälle in der Corona-Krise stand vor Steuern ein Gewinn von 158 Millionen Euro.

Ein Jahr zuvor hatte der teure Radikalumbau dem Institut noch einen Verlust von mehr als 946 Millionen Euro eingebrockt. Unter dem Strich blieb für die Aktionäre dennoch ein Verlust von 77 Millionen Euro nach einem Minus von 3,3 Milliarden ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Dabei übertraf die Bank die Erwartungen von Analysten.

18.000 weniger Stellen bis 2022

"Wir haben in einem schwierigen Umfeld unsere Erträge gesteigert und unsere Kosten weiter gesenkt und sind auf einem guten Weg, alle unsere Ziele zu erreichen", sagte Vorstandschef Christian Sewing. Für drohende Kreditausfälle musste das Institut im zweiten Quartal allerdings 761 Millionen Euro zurücklegen, fast fünfmal so viel wie ein Jahr zuvor.

Der im vergangenen Jahr begonnene Umbau der Bank liege "voll im Plan", betonte Sewing. Die Deutsche Bank will bis 2022 rund 18.000 Stellen streichen.