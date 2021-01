Milliardenbewertung

Internethändler meinauto.de will an die Börse

21.01.2021, 08:15 Uhr | rtr

Der Münchner Online-Autohändler Mobility Holding steht kurz vor einem Börsengang in Frankfurt. Der Betreiber der Plattform meinauto.de will keine Zeit verlieren. Noch in der ersten Jahreshälfte soll es losgehen.

Insider berichten, dass der Online-Autohändler Mobility Holding einen Börsengang plant. Der Betreiber der Plattform meinauto.de könnte dabei einschließlich Schulden mit 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro bewertet werden, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen. Das Unternehmen aus Oberhaching bei München, das dem britischen Finanzinvestor Hg gehört, peile eine Emission in der ersten Jahreshälfte 2021 an.

Hg hatte die Mobility Holding 2018 unter anderem aus dem Kölner Start-up meinauto.de und der Flottenleasing-Tochter der HypoVereinsbank, Mobility Concept, zusammengebaut. Das Unternehmen wird vom ehemaligen Sixt-Leasing-Vorstand Rudolf Rizzolli geführt.

Zweiter Autohändler drängt an die Börse

Die Mobility Holding wäre der zweite Internet-Autohändler, der in diesem Jahr an die Frankfurter Börse strebt. Die auf Gebrauchtwagen spezialisierte Auto1 hatte ihre Pläne vor einer Woche publik gemacht.



Organisiert werden soll der Börsengang der Mobility Holding den Insidern zufolge von den Investmentbanken Bank of America und Jefferies. Das hatte zuvor die Finanznachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Die Banken und das Unternehmen wollten sich dazu nicht äußern.