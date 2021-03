Ökonomen-Prognose

Suez-Blockade könnte Preise in Deutschland erhöhen

29.03.2021, 15:27 Uhr | AFP, rtr

Suezkanal: Tagelang war die wohl wichtigste Wasserstraße der Welt durch das Containerschiff "Ever Given" blockiert. (Quelle: Euronews German)

Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff "Ever Given" ist nach einer tagelangen Blockade freigelegt worden. Laut Kanalbehörde warteten zuletzt rund 370 Schiffe auf beiden Seiten des Kanals auf Durchfahrt, darunter 25 Öltanker. (Quelle: Euronews German)

Das Containerschiff, das den Suezkanal blockiert, konnte zwar zum Teil freigelegt werden. Doch ein Grund zur Entwarnung ist das noch nicht. Ökonomen aus Deutschland rechnen mit steigenden Preisen.

Der Stau am Suezkanal wegen des blockierten Containerschiffs "Ever Given" verschärft nach Einschätzung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) die Folgen der Corona-Krise erheblich. Zur Pandemie komme nun die Havarie als "zusätzliche Belastung" für den maritimen Handel hinzu, erklärte das Institut am Montag.

"Schon die Corona-Krise hat für Verwerfungen im maritimen Handel gesorgt und die Preise für den Container-Transport explodieren lassen", sagte IfW-Experte Vincent Stamer. Das treibe tendenziell die Preise für den Seehandel nach oben, "was sich früher oder später auch in den Produktpreisen niederschlagen dürfte".

"Der Bug sitzt noch völlig fest"

Das Institut wertete für seine Untersuchung Daten zur Bedeutung der Meerenge für die Weltwirtschaft und Deutschland aus. Demnach exportiert Deutschland auf dem Seeweg jährlich Güter im Wert von 121 Milliarden Euro in asiatische Länder, vor allem Kraftfahrzeuge und Maschinen. Rund neun Prozent aller deutschen Güterexporte und -importe werden durch den Suezkanal transportiert.

Das im Suezkanal festgefahrene Riesen-Containerschiff ist wieder in Bewegung. Die "Ever Given" wurde am frühen Montagmorgen ägyptischer Zeit freigelegt, wie der Schifffahrtsdienstleister Inch Cape Shipping Services mitteilte.



Das niederländische Bergungsunternehmen des Containerschiffes warnte indes vor zu schnellem Jubel über eine Freilegung des Kanals. Die "Ever Given" sei nur am hinteren Teil freigelegt worden. "Aber der Bug sitzt noch völlig fest", sagte Peter Berdowski, Chef des Unternehmens Boskalis. Für eine Entwarnung sei es zu früh.

Wirtschaftsministerium beobachtet Suez-Lage sehr genau

Allein Deutschland exportiert laut IfW auf dem Seeweg etwa Güter im Wert von 121 Milliarden Euro jährlich in asiatische Länder – im Großteil Kraftfahrzeuge und Maschinen. Zudem stammten bis zu zehn Prozent aller direkt verwendeten Vorleistungen der Elektronik aus den sechs größten Volkswirtschaften Asiens.

Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte, die Lage am Suezkanal werde genau beobachtet. Negative Auswirkungen auf Lieferketten seien bislang nicht bekannt.