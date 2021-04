Probleme auf Mallorca

Im Video: Rückkehr nach Deutschland? Auswanderer haben eine klare Antwort

Massive Probleme durch Corona: So stark leiden deutsche Auswanderer auf Mallorca. (Quelle: t-online)

Probleme durch Corona: So stark leiden deutsche Auswanderer auf Mallorca

Viele Deutsche haben ihr Glück auf Mallorca gesucht – bis Corona kam. Nun stehen sie vor dem Existenz-Aus. t-online hat mit Deutschen vor Ort gesprochen, die unter der Pandemie leiden.

Seit der Corona-Pandemie steckt der Tourismus auf Mallorca in der Krise. Die Branche hat auf den Balearen in normalen Jahren einen Anteil von 35 Prozent am Regionaleinkommen. Doch das ist vorbei: 2020 brach die Zahl der Urlauber um 87,4 Prozent auf 1,7 Millionen ein, das waren 12 Millionen weniger als im Jahr 2019.

Doch nicht nur am Ballermann sondern auch in kleinen Orten im Landesinneren sind die Auswirkungen der ausbleibenden Touristenströme spürbar. t-online ist vor Ort und hat mit deutschen Auswanderern gesprochen, die mit den Folgen der Corona-Krise kämpfen.

Wie sie die derzeitige Tourismus-Lage auf Mallorca trifft, wie es in Zukunft weitergeht und ob sich die Auswanderer vorstellen können, wieder nach Deutschland zurückzukehren, sehen Sie im Video oben. Sie können sich den Beitrag auch direkt hier anschauen.