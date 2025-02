Der Chef von TUI , Sebastian Ebel, hat sich gegen die AfD positioniert. "Mir ist wichtig, dass demokratische Parteien gewählt werden", sagte der Chef des Tourismuskonzerns am Mittwoch in der Talkshow "Maischerberg" in der ARD. "Ich möchte keine Orbánisierung Deutschlands", sagte Ebel in Anlehnung an die Politik des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Die Kanzlerkandidatin der Partei, Alice Weidel, war am Mittwoch in Budapest zu Gast und nannte Orbáns Politik dort ein großes Vorbild.