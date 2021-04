Umstellung auf Online

BW-Bank schließt fast die Hälfte ihrer Filialen

26.04.2021, 11:23 Uhr | ask, rtr

Die LBBW-Tochter BW-Bank will sich online breiter aufstellen. Im Gegenzug macht das Geldhaus zahlreiche Zweigstellen dicht. Was Kunden nun wissen sollten.

Die LBBW-Privatkundentochter BW-Bank schließt fast jede zweite Filiale. Von derzeit 100 Zweigstellen sollen bis Ende des kommenden Jahres 59 übrig bleiben, wie die BW-Bank am Montag mitteilte.

"Betriebswirtschaftlich können wir es uns nicht erlauben, Filialen dauerhaft aufrecht zu erhalten, wenn sie sich nicht rechnen", sagte LBBW-Privatkundenchef Andreas Götz. Kunden sollen in Zukunft vermehrt über digitale Kanäle angesprochen werden.

Ein damit verbundener Stellenabbau sei Teil der bereits verkündeten Einsparung von 700 Arbeitsplätzen im LBBW-Konzern. Es sei jedoch auch vorgesehen, "dass neben den rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BW-Bank Service-Centers sukzessive rund 70 Beschäftigte aus den Filialen in die Online-Beratung wechseln und den Kunden per Telefon, Video, Chat oder Mail zur Verfügung stehen", wie Götz betont.

Onlineberatung als hoffnungsvolle Zukunftsaussicht?

Das Ziel dieser Veränderungen sei es, "bis Ende nächsten Jahres über 100.000 digital-affine Kundinnen und Kunden überwiegend in der Online-Beratung zu betreuen". Trotzdem habe der Kunde "jederzeit die freie Wahl, ob er eine Online-Beratung oder eine Beratung in einer Filiale bevorzugt“, ergänzt der Privatkundenchef.

Dies dürfte nun jedoch für die Kunden, die nicht in Stuttgart wohnen, umständlicher sein. Das Filialnetz in der Landeshauptstadt bleibe zwar weiterhin dicht, in der Stadt sei die BW-Bank zukünftig noch an 24 anstatt von 33 Standorten vertreten, heißt es – in der Region jedoch nur noch an 14. Das heißt also: Viele Zweigstellen auf dem Land machen dicht.