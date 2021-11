Aktie steigt

Investoren machen Kaufangebot für Aareal Bank

23.11.2021, 08:23 Uhr | rtr

Die Aareal Bank auf der Immobilienmesse in München (Symbolbild): Investoren wollen nun das Unternehmen mit Sitz in Wiesbaden übernehmen. (Quelle: aal.photo/imago images)

Nach Sondierungsgesprächen liegt nun ein Übernahmeangebot für die Aareal Bank vor. Finanzinvestoren haben bereits eine konkrete Summe für das Unternehmen mit Sitz in Wiesbaden genannt.



Die Finanzinvestoren Centerbridge und Advent wollen die Aareal Bank übernehmen. Sie stellten 29 Euro je Aareal-Aktie in bar in Aussicht, wie der Wiesbadener Immobilienfinanzierer am Dienstag mitteilte. Die Aareal Bank würde damit an der Börse mit rund 1,74 Milliarden Euro bewertet.

Die Offerte enthält einen Aufschlag von rund 35 Prozent auf den Durchschnittskurs der Aareal-Aktie der vergangenen drei Monate vor Bekanntwerden der Übernahmegespräche. Die Kaufofferte sieht zudem eine Mindestannahmeschwelle von 70 Prozent vor. Eine entsprechende Investorenvereinbarung sei geschlossen worden.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Aareal Bank unterstützen das Übernahmeangebot. Die Angebotsunterlagen sollen voraussichtlich Mitte Dezember veröffentlicht werden.