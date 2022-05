In Deutschland gibt es mehr als 20.000 EinkommensmillionÀre. Statistiken zeigen, es werden immer mehr. In einem Bundesland leben besonders viele Vermögende.

Die Zahl der EinkommensmillionĂ€re in Deutschland ist weiter gestiegen. Im Jahr 2018 hatten knapp 26.300 aller hierzulande erfassten lohn- und einkommensteuerpflichtigen EinkĂŒnfte von mindestens einer Million Euro , wie das Statistische Bundesamt am Dienstag anhand neuester verfĂŒgbarer Daten mitteilte.

Das waren nach Angaben der Wiesbadener Behörde gut 1.500 mehr als ein Jahr zuvor. Haupteinnahmequelle war den Angaben zufolge fĂŒr die Mehrheit dieser Menschen (59 Prozent) ein Gewerbebetrieb. Bezogen auf die Gesamtzahl der Steuerpflichtigen lebten in dem Jahr wie in den Vorjahren die relativ meisten EinkommensmillionĂ€re in Hamburg. Dort hatten 12 von 10.000 unbeschrĂ€nkt Einkommensteuerpflichtigen JahreseinkĂŒnfte jenseits der Millionengrenze.

Weniger MillionĂ€re in Sachsen-Anhalt und ThĂŒringen

Am geringsten war die MillionĂ€rsdichte der Statistik zufolge 2018 in Sachsen-Anhalt und ThĂŒringen, wo jeweils weniger als 2 von 10.000 Steuerpflichtigen in diese Kategorie fielen. Insgesamt erzielten die bundesweit 42,4 Millionen Steuerpflichtigen im Jahr 2018 den Angaben zufolge EinkĂŒnfte in Höhe von 1,8 Billionen Euro. Die von den Arbeitgebern einbehaltene Lohnsteuer summierte sich zusammen mit der von den Finanzbehörden festgesetzten Einkommensteuer fĂŒr 2018 auf 319 Milliarden Euro.