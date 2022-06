Demnach gaben insgesamt 36 Prozent an, aufgrund der aktuellen Probleme bei Kartenzahlungen weniger Vertrauen in die Bezahlmethode zu haben. 53 Prozent lassen sich hingegen von den Fehlern kaum abschrecken – ihr Vertrauen in Kartenzahlungen ist ungebrochen.

Discounter tauschen Terminals aus

Einige Discounter haben bereits reagiert und die Kartenterminals ausgetauscht. Die Kartenzahlung werde "kurzfristig in allen MĂ€rkten wieder möglich sein", sagte etwa ein Aldi-Nord-Sprecher am Montag. ZahlungsgerĂ€te mit den Problemen wĂŒrden durch neue Modelle ersetzt. "Ein Teil der MĂ€rkte wurde bereits am Wochenende umgerĂŒstet, die restlichen folgen in den nĂ€chsten Tagen."