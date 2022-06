Aktualisiert am 07.06.2022 - 17:12 Uhr

Aktualisiert am 07.06.2022 - 17:12 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Von Juni bis August kann jeder den ├ľPNV in Deutschland f├╝r nur neun Euro im Monat nutzen. Der St├Ądte- und Gemeindebund fordert nun ein unbegrenzt g├╝ltiges Billigticket.

Mittel f├╝r ├ľPNV sollten dauerhaft erh├Âht werden

"Nutznie├čer-Finanzierung" als zus├Ątzliche Option

├ähnlich ├Ąu├čerte sich die Interimschefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Jutta Gurkmann. "Um den ├ľPNV zu st├Ąrken und Fahrg├Ąste dauerhaft zu halten, sind konstant g├╝nstige Ticketpreise wichtig", sagte Gurkmann. "Die Bundesregierung sollte deshalb ein Preismoratorium f├╝r Busse und Bahnen beschlie├čen und in einen kundenfreundlichen ├ľPNV und attraktive Angebote investieren."

In diesen Bahnen gilt das 9-Euro-Ticket nicht

Gurkmann regte als zus├Ątzliche Finanzierungsoption eine "Nutznie├čer-Finanzierung" an. Dies w├╝rde bedeuten, Arbeitgeber, Einzelh├Ąndler oder Private, deren Immobilien etwa durch einen guten ├ľPNV-Anschluss an Wert gewinnen, an der Finanzierung zu beteiligen.