Bundesumweltamt will h├Âhere Steuer f├╝r Fleisch

Keine Steuer auf Obst, Gem├╝se und den ├Âffentlichen Nahverkehr: Das fordert das Umweltbundesamt am Donnerstag. Finanzieren sollen das h├Âhere Steuern auf Fleisch und andere tierische Produkte.

Fleisch soll teurer werden, Obst und Gem├╝se billiger ÔÇô das schl├Ągt das Umweltbundesamt vor. Die Mehrwertsteuer sollte in einer Reform st├Ąrker an ├Âkologischen und sozialen Kriterien ausgerichtet werden. G├╝nstiger werden sollten deswegen auch Fahrten mit Bussen und Bahnen.

Was umweltfreundlich sei, sollte g├╝nstiger werden, was umweltsch├Ądlich sei, d├╝rfe der Staat nicht l├Ąnger mit zu niedrigen Steuern subventionieren, sagte der Pr├Ąsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, am Donnerstag.