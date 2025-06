So legen Sie den Grundstein für kluge Investitionen

Wer in den Aktienmarkt einsteigen möchte, muss mehr tun, als einfach nur zu investieren. Es beginnt mit einer wichtigen, aber oft übersehenen Voraussetzung.

Investieren ist der Schlüssel zum Vermögensaufbau, doch viele Menschen verstehen nicht, wie es funktioniert. Eine Umfrage des deutschen Online-Brokers flatex unter 1.207 deutschen Anlegern zeigt, dass der Erfolg beim Investieren maßgeblich von finanzieller Bildung abhängt. Wer langfristig profitieren möchte, muss nicht nur handeln, sondern vor allem Wissen aufbauen – besonders in jungen Jahren. Doch warum fehlt es vielen heute an diesem Wissen?

Finanzbildung bleibt mangelhaft

Wie aus der flatex-Umfrage hervorgeht, werden finanzielle Themen in vielen deutschen Haushalten und Schulen weiterhin vernachlässigt: 76 Prozent der Befragten gaben an, während ihrer Jugend kaum finanzielle Bildung erhalten zu haben.

Nur knapp ein Viertel (24 Prozent) der Befragten sagten, in ihrer Jugend etwas über das Thema Investieren gelernt zu haben. Laut Umfrage liegt der Ursprung dieses Defizits oft in den Familien, in denen zwar über Geld gesprochen wird, praktische Entscheidungen jedoch selten getroffen werden.