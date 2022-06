"Bei den meisten Modellen reichen die Lieferzeiten weit in das nĂ€chste Jahr hinein, so dass fĂŒr sie die geplante Förderung des Staates zu entfallen droht. Bisher gab es keinerlei Hinweise dafĂŒr, dass die Bundesregierung die ZuschĂŒsse fĂŒr rein batterieelektrische neue Pkw ab nĂ€chstem Jahr komplett einstellen will." Der Vorschlag Lindners sei angesichts der politisch geschaffenen Erwartungshaltung so nicht hinnehmbar.