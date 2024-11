Rentenpaket II: Kommt es noch?

Trotz der eher trüben Aussichten will die Kanzlerpartei die Reform nicht aufgeben. Der Generalsekretär der SPD, Matthias Miersch, sagte am Donnerstag in Berlin, er halte eine "Übereinkunft in der demokratischen Mitte" weiterhin für möglich. Merz habe kürzlich gesagt, er wolle das Thema Rente nicht im Wahlkampf haben, so Miersch, und signalisierte in Richtung CDU-Chef: "Dann wäre dieses Thema aus dem Wahlkampf draußen." Mierschs Kalkül: Die SPD könnte sich darauf verpflichten, auf einen Rentenwahlkampf zu verzichten, wenn die Union beim Rentenpaket II zustimmt. Ob Merz sich darauf einlässt? Eher unwahrscheinlich.