Ist das gesetzliche Rentensystem frauenfeindlich?

Nein. Das gesetzliche Rentensystem folgt bei der Berechnung der Rente klaren Regeln, die für alle Versicherten gleichermaßen gelten. Es hält andersherum sogar eine Art Bonbon für Frauen bereit: Denn für Kindererziehungszeiten zahlt der Bund Beiträge an die Rentenversicherung, obwohl in dieser Zeit keine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird. Es wird dabei so getan, als würden die Versicherten – in der Regel Frauen – in dieser Zeit so viel verdienen wie der Durchschnitt. Sie erhalten also pro Jahr und Kind einen Rentenpunkt.