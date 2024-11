Aktualisiert am 30.11.2024 - 13:07 Uhr

Aktualisiert am 30.11.2024 - 13:07 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Am Wochenende läutet der 1. Advent für viele Menschen die Weihnachtsmarkt-Saison ein. Damit Sie auf Ihren ersten Besuch in diesem Jahr gut vorbereitet sind, beantworten wir fünf wichtige rechtliche Fragen:

1. Gibt es beim Weihnachtsmarktkauf ein Rückgaberecht?

2. Funktioniert ein Umtausch auch ohne Kassenzettel?

3. Darf ich die Glühweintasse, für die ich Pfand gezahlt habe, einfach mit nach Hause nehmen?

Nein, das ist Diebstahl – "auch wenn Pfand bezahlt wurde", sagt Rechtsanwältin Winkelmann. Denn mit der Vereinbarung eines Pfands wollen Händlerinnen und Händler grundsätzlich sicherstellen, dass die Tasse tatsächlich zurückkehrt. "Wenn man die Tasse mitnehmen will, muss man am Stand fragen und häufig noch etwas mehr bezahlen", so Winkelmann.