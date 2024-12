Steuererleichterung für PV-Anlagen

Abzug von Kinderbetreuungskosten

Entlastung für Alleinerziehende

Strengere Kontrolle bei Unterhaltszahlungen

Das Finanzamt prüft künftig Unterhaltszahlungen genauer. Ab 2025 erkennt es nur noch Zahlungen an, die überwiesen wurden. Wer seinem Kind Bargeld zusteckt, kann das nicht mehr als Unterhalt geltend machen.

Unterhaltshöchstbetrag

Bonuszahlungen der Krankenkasse

Nach mehreren Urteilen des Bundesfinanzhofs ist nun auch gesetzlich geregelt: Bonuszahlungen der Krankenversicherung gelten bis zu einer Höhe von 150 Euro pro versicherter Person und Beitragsjahr nicht als Beitragserstattung. Das bedeutet, dass Ihnen das Geld in vollem Umfang zugutekommt und es keinen Einfluss auf die Höhe Ihrer abziehbaren Sonderausgaben in der Steuererklärung hat. Bei höheren Bonuszahlungen benötigt das Finanzamt einen Nachweis, dass es sich um eine Krankenkassenleistung und nicht um eine Beitragserstattung handelt.

Echtzeitüberweisungen

Ab 9. Januar müssen alle Banken im Euro-Raum in der Lage sein, Echtzeitüberweisungen zu empfangen. Das schreibt eine EU-Verordnung vor. Zu diesem Zeitpunkt darf diese Art Überweisung allerdings noch mehr kosten als eine normale Überweisung. Erst ab dem 9. Oktober gleichen sich auch die Preise per Gesetz an.