Telefonnummern der ING-DiBa

Der telefonische Zugang zum Telebanking ist rundum die Uhr möglich. Sie benötigen hierfür eine PIN, die Ihnen seitens der Bank mitgeteilt wird. Alternativ können Sie das Telebanking per App anrufen, dafür benötigen Sie nach erfolgreichem Login keine weiteren Zugangsdaten. Folgende Rufnummern sollten Sie sich notieren:

Postanschrift der ING-DiBa

Um Dokumente oder Schriftstücke per Post an die ING-DiBa zu senden, müssen Sie diese Anschrift nutzen: ING-DiBa AG, 60628 Frankfurt am Main.