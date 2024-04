Volle Pfändung von Krankengeld ohne P-Konto möglich

Liegt kein Pfändungsschutzkonto (P-Konto) vor, ist Ihr Krankengeld in voller Höhe pfändbar. Sobald die Bank den PfÜB als Drittschuldner erhält, sperrt sie Ihr Konto und räumt Ihnen eine Frist von einem Monat ein. Innerhalb dieses Monats bleibt Ihr Geld zwar auf dem Konto, Sie haben jedoch keinen Zugriff darauf. Wandeln Sie Ihr Girokonto in ein P-Konto um, dürfen Sie über Ihr Guthaben im Rahmen der Pfändungsfreigrenze wieder verfügen. Verzichten Sie auf die Umwandlung, fließt das Geld nach Ablauf der Zeit an Ihren Gläubiger. Erfahren Sie hier alles über die Vor- und Nachteile eines P-Kontos.