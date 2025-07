So ist Ihre Bankvollmacht wirklich auffindbar

Plötzliche Krankheitsfälle, ein Unfall oder sogar der eigene Tod führen dazu, dass Betroffene nicht mehr handlungsfähig sind. In solchen Fällen sind Familienangehörige gefragt. Sie finden im Notfallordner die wichtigsten Unterlagen. Eine Bankvollmacht gehört dazu, um die finanziellen Angelegenheiten zu regeln.

Wie wird die Vollmacht im Notfallordner aufbewahrt?

Einen Notfallordner sollte man in verschiedene Kategorien aufteilen, damit alles schnell auffindbar ist. Im besten Fall teilen Trennblätter die Unterlagen in die entsprechenden Kategorien ein. Die Bankvollmacht sollte in einer Dokumentenhülle gut sichtbar unter der Kategorie "Finanzen" platziert sein.