Mit PayPal können Sie Geld an Familie und Freunde senden. Viele PayPal-Kunden wissen jedoch gar nicht, wie das funktioniert. Wir erklären es!

So überweisen Sie Geld per PayPal-Freunde

Um Geld an Familie und Freunde zu senden, benötigt der Empfänger einen eigenen PayPal-Account. Bedenken Sie, dass die Funktion nur für private Überweisungen geeignet ist, nicht für Onlinebezahlungen. So gehen Sie vor:

Das überwiesene Geld steht dem Empfänger in Echtzeit zur Verfügung. Sie entscheiden hier selbst, ob Sie als Zahlungsmethode Ihr PayPal-Guthaben oder Ihre Bank- oder Kreditkarte nutzen. PayPal erhebt für Überweisungen innerhalb der EU keine Gebühren.

Wann ist PayPal-Freunde nicht geeignet?

Die Zahlung per PayPal-Freunde ist nur geeignet, wenn Sie den Empfänger kennen. Sie verzichten mit dieser Bezahlungsoption auf den PayPal-Käuferschutz. Das einmal überwiesene Geld lässt sich nicht zurückbuchen.

Typische Betrugsmaschen bei Verkäufern zielen darauf ab, Ihnen ein Produkt günstiger zu verkaufen, wenn Sie per PayPal-Freunde bezahlen. Da sie dann jedoch keinen Schutz genießen, ist das Geld bei ausbleibender Lieferung verschwunden. Für Dienstleistungen und Güter ist die Zahlung per PayPal-Freunde daher ungeeignet.

Paypal-Freunde funktioniert nicht – woran liegt es?

In einigen Fällen erhalten Sie eine Fehlermeldung beim Versuch, Geld via PayPal-Freunde zu überweisen. Das kommt häufig vor, wenn Sie nicht genug Guthaben auf Ihrem Konto haben. Verknüpfen Sie daher Ihre Kreditkarte oder das Bankkonto mit dem Account, um Zahlungen per Lastschrift vorzunehmen. Beachten Sie dabei, dass Sie Ihr Konto zunächst bestätigen müssen.