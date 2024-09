Commerzbank-Hotline – so erreichen Sie die Bank

Die Commerzbank bietet Ihnen einen 24-Stunden-Service per Hotline an, viele Kunden kennen aber die Rufnummer nicht. Wir geben Ihnen die Daten.

So erreichen Sie die Commerzbank-Hotline

Der Anruf ist für Sie kostenpflichtig, es fallen die üblichen Gebühren für einen Anruf im deutschen Festnetz an. Telefonieren Sie per Flatrate, ist die telefonische Kontaktaufnahme kostenlos. Halten Sie für den Anruf Ihre Teilnehmernummer und die vergebene Service-PIN bereit. Nur mit diesen Daten sind die Mitarbeiter in der Lage, Sie zu identifizieren. Der Dienst steht Ihnen 24 Stunden täglich zur Verfügung.