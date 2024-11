Wer viel auf Reisen ist oder bessere Optionen für die Verwaltung der eigenen Finanzen sucht, kann von einem Konto im Ausland profitieren. Allerdings ist es nicht in jedem Land möglich, ein Konto ohne Wohnsitz zu eröffnen. Wer einfachen und sicheren Zugriff auf sein Geld haben möchte, sollte daher ein paar Details beachten. Wir erklären Ihnen, was wichtig ist.

Auslandskonto innerhalb der Europäischen Union

Nach EU-Recht ist es Deutschen sowie anderen EU-Bürgern grundsätzlich erlaubt, in jedem anderen EU-Land ein Konto mit Basisfunktionen zu eröffnen. Vorausgesetzt, der Kontoinhaber lebt in dem jeweiligen EU-Land oder hat anderweitig ein berechtigtes Interesse an der Konto-Eröffnung. Berechtigtes Interesse an einem Konto haben Bürger beispielsweise, wenn sie in einem Land leben und in einem anderem arbeiten.