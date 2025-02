Wenn ein Angebot zu gut klingt, um wahr zu sein, ist in der Regel Vorsicht geboten. So ist es auch bei einer Masche, die sich an Menschen in Geldnot richtet: der sogenannten Finanzsanierung. Wir erklären, was sich dahinter verbirgt und was Sie tun können, wenn Sie den Betrügern auf den Leim gegangen sind.