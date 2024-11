Zum Jahresende 2023 lebten in Deutschland laut dem Statistischen Bundesamt 7,9 Millionen Menschen mit Schwerbehinderung – also einem Grad der Behinderung von mindestens 50. In dieser Lage können Sie entweder selbst ein Konto eröffnen oder Ihr gesetzlicher Betreuer übernimmt das. Was Sie darüber wissen sollten.