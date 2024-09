Was ist die Legitimations-ID bei der Sparkasse?

Wo steht die Legitimations-ID der Sparkasse?

Ihre Legitimations-ID der Sparkasse finden Sie in der Regel in den Unterlagen, die Sie bei der Kontoeröffnung erhalten haben. Diese befindet sich in den Zugangsdaten für das Online-Banking, die Sie per Post bekommen haben. Haben Sie diese Unterlagen nicht mehr zur Hand, können Sie die ID auch über die Sparkassen-App oder das Online-Banking-Portal herausfinden. Oft ist es möglich, die Nummer unter den Einstellungen oder Kontodetails abzurufen.