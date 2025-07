1. Kontoauszüge regelmäßig abholen

Viele Banken stellen Kontoauszüge nur für 12 bis 24 Monate bereit. Danach sind sie nicht mehr einfach abrufbar. Manche Banken senden sie bei Nichtabholung automatisch per Post zu, was nicht immer kostenlos ist. Für eine bessere Ordnung lohnt es sich, die Auszüge einmal pro Quartal auszudrucken oder abzuspeichern.

2. Einheitliches Ablagesystem entwickeln

Ob digital oder auf Papier: Eine klare Struktur sorgt für Übersicht und hilft beim Wiederfinden. Digitale Auszüge lassen sich am besten in Unterordnern nach Jahr und Monat oder nach Konten ablegen. Papierauszüge kommen geordnet in einen Aktenordner mit Registerblättern.

3. Kontoauszüge benennen

4. Wichtige Bewegungen markieren

5. Digitale Kontoauszüge doppelt sichern

Speichern Sie digitale Auszüge nicht nur auf dem Computer, sondern legen Sie ein Backup an – etwa auf einer externen Festplatte oder in einer sicheren Cloud. Für Geschäftskonten gilt zusätzlich: Halten Sie sich an die GoBD (Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff). Kontoauszüge sind vollständig, unverändert und geordnet zu archivieren.