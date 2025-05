Tilgung bedeutet, dass man seine Schulden begleicht, also geliehenes Geld zurückzahlt. Am bekanntesten ist die Tilgung vielleicht im Rahmen der Immobilienfinanzierung. In so einem Fall nimmt man bei einer Bank einen Kredit auf, leiht sich also Geld, um damit ein Eigenheim zu kaufen oder zu bauen. Doch auch einen normalen Konsumkredit muss man tilgen. Lesen Sie im Text, welche Arten der Tilgung man unterscheidet.