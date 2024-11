Auf Ihrem Girokonto herrscht Ebbe? Möglicherweise kann die Kreditkarte in dieser Situation Abhilfe schaffen. Wir verraten, ob und wann es funktioniert.

Der nächste Dauerauftrag steht bald an, aber auf Ihrem Konto ist nicht mehr genug Geld. Sie müssten überziehen oder haben gar keinen Kreditrahmen von Ihrer Bank. Wie angenehm wäre es, wenn Sie jetzt Geld von Ihrer Kreditkarte direkt aufs Girokonto überweisen könnten. Geht das etwa? Bei uns finden Sie die Antwort.

Kann ich Geld von der Kreditkarte aufs Girokonto überweisen?

Kreditkarten gibt es schon ewig und sie bieten mehr Möglichkeiten, als viele Nutzer wissen – doch nicht jede Karte funktioniert gleich. Der Grund dafür ist, dass nicht alle Banken dieselben Konditionen anbieten. Die Überweisung von der Kreditkarte auf das Girokonto ist in vielen Fällen möglich, die Details hängen vom Anbieter ab. Falls Ihre Bank die Option anbietet, funktioniert der Transfer auf zwei Arten:

Kann ich Geld von der Kreditkarte auf ein Fremdkonto überweisen?

Die meisten Kreditkarten sind direkt mit dem Girokonto verknüpft. Transfers zwischen den beiden Konten sind bei einigen Anbietern erlaubt, Überweisungen auf Fremdkonten in der Regel nicht. Ihre Kreditkarte hat keine eigene IBAN und ist nicht für den klassischen Zahlungsverkehr ausgelegt.

Es gibt jedoch Ausnahmen. So ist die gefragte Revolut-Kreditkarte als Kombination bekannt. Sie erhalten hier die Funktionen einer traditionellen Kreditkarte und gleichzeitig eine litauische IBAN für den Zahlungsverkehr. Hiermit ist die Überweisung auf ein Fremdkonto möglich.

Welche Alternativen gibt es?

Sie haben ein Guthaben auf dem Kreditkartenkonto oder Ihren Kreditrahmen noch nicht ausgeschöpft? Falls Ihre Bank keinen direkten Transfer von der Karte aufs Girokonto ermöglicht, gibt es dennoch eine Lösung. Haben Sie eine Kreditkarte mit Pin-Nummer, heben Sie am Bankautomaten Bargeld im Rahmen Ihrer finanziellen Möglichkeiten ab. Dieses Bargeld zahlen Sie dann auf Ihr Girokonto wieder ein.

Das ist allerdings nur möglich, wenn Ihre Bank entsprechende Automaten oder ein Filialnetzwerk anbietet. Das ist in der Regel der Fall, selbst reine Online-Banken wie die ING-Diba ermöglichen die Einzahlung an Automaten des Netzwerks. So gelangt das Geld auf Ihr Girokonto und Sie können die Überweisung ausführen.