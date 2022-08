Deutschland: Inflation im Juli offiziell bei 7,5 Prozent

Nach der Einführung von 9-Euro-Ticket und der Spritsteuersenkung ist die Inflation in Deutschland den zweiten Monat in Folge auf hohem Niveau leicht gesunken. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden nach einer zweiten Schätzung mitteilte.