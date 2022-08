Erstes Gasspeicher-Ziel fast erreicht

Clan-Streit: Massenschlägerei in Essen

Erstes Gasspeicher-Ziel ist fast erreicht
12.08.2022
Der Erdgasspeicher in Rehden (Archivbild): Mit einer Kapazität von 3,9 Milliarden Kubikmetern ist er der größte in ganz Westeuropa.

Der Füllstand der deutschen Gasspeicher nimmt weiter zu – trotz eingeschränkter Gaslieferungen aus Russland. Das 75-Prozent-Ziel scheint realistisch.

Der registrierte Füllstand der deutschen Gasspeicher hat sich dem ersten Speicherziel von 75 Prozent weiter angenähert. Wie am Freitag aus vorläufigen Daten der europäischen Gasspeicherbetreiber im Internet hervorging, waren die Speicher am Mittwochmorgen zu 74,4 Prozent gefüllt. Das waren etwa 0,6 Prozentpunkte mehr als am Vortag.

Der Füllstand wird immer erst zwei Tage später gemeldet. In den ersten zehn Augusttagen stieg der Füllstand im Schnitt jeden Tag um 0,53 Prozentpunkte. Es ist also möglich, dass seit Mittwochmorgen bereits so viel weiteres Gas eingespeichert wurde, dass die 75-Prozent-Marke bis Freitagmorgen bereits überschritten wurde – trotz der seit Wochen deutlich reduzierten Liefermengen aus Russland.

Ziel für den 1. November: 95 Prozent

Eine neue Verordnung sieht vor, dass die deutschen Speicher am 1. September zu mindestens 75 Prozent gefüllt sein müssen. Am 1. Oktober sollen es mindestens 85 Prozent und am 1. November mindestens 95 Prozent sein. Die Speicher gleichen Schwankungen beim Gasverbrauch aus und bilden damit eine Art Puffersystem für den Gasmarkt.