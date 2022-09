Bier: Getränk könnte wegen Mangel an Kohlensäure knapp werden

Die deutschen Brauereien haben vor massiven Produktionsproblemen wegen eines akuten Mangels an Kohlensäure gewarnt. "Die Lage bei uns in der Brauwirtschaft ist wirklich dramatisch. Die ersten Brauereien stehen, weil sie eben nicht mehr genügend technische Kohlensäure erhalten", sagte der Vorsitzende der privaten Brauereien in Deutschland, Roland Demleitner, am Freitag dem Fernsehsender Welt. "Ohne technische Kohlensäure keine Abfüllung von Bier und Erfrischungsgetränken."