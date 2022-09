Energiekrise: Deshalb bedeutet der fallende Gaspreis keine Entwarnung

Wer bislang keinen Brief von seinem Anbieter erhalten hat, könnte in den kommenden Wochen also noch Post bekommen – mit Ankündigungen für eine ähnlich hohe Abschlagssteigerung. Allein für September, Oktober und November haben örtliche Gasgrundversorger schon jetzt 527 Preiserhöhungen angekündigt. Diese betragen durchschnittlich 46 Prozent. Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh entspricht das jährlichen Mehrkosten von 1.100 Euro.