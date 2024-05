Kurz nach der Verabschiedung des EU-Asylpakts haben 15 Mitgliedsländer weitere Verschärfungen gefordert. Sie riefen die Brüsseler EU-Kommission am Donnerstag schriftlich auf, "neue Lösungen" für eine leichtere Rückführung von Migranten in Drittstaaten vorzulegen. Es gehe darum, "die irreguläre Migration nach Europa zu verhindern", forderten Bulgarien, Tschechien , Dänemark, Finnland, Estland, Griechenland , Italien, Zypern, Lettland, Litauen, Malta, die Niederlande , Österreich , Polen und Rumänien .

Zudem forderten die Länder Mechanismen, um Flüchtlinge "auf hoher See aufzuspüren, abzufangen (...) und sie an einen sicheren Ort in einem Partnerland außerhalb der EU zu bringen". Dort könnten dann dauerhafte Lösungen gefunden werden, heißt es in dem Brief, welcher der Nachrichtenagentur AFP vorliegt.