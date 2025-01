Radikale Rechte

Trumps treueste Verbündete in Europa sind bislang die extrem rechten Parteien wie die AfD in Deutschland, Vox in Spanien und Reform UK in Großbritannien. Diese Parteien sind bislang noch nicht an Regierungen beteiligt, doch sie erhoffen sich von Donald Trumps Einzug ins Weiße Haus einen Rechtsruck in Europa. Sie lehnen so wie der US-Präsident internationale Zusammenarbeit, Migration sowie Klimaschutz ab.