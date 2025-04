Auch wenn die von US-Präsident Trump am 2. April verhängten Zölle jetzt für 90 Tage aufgeschoben wurden, herrscht bei Handelspartnern weltweit große Unsicherheit über das, was danach kommt.

Beispiel Vietnam: Zölle treffen Schwellenländer deutlich

Große Chance für die EU

Doch auch wenn die meisten Schwellenländer im Zollstreit auf Beschwichtigungen gegenüber der Trump-Administration setzen, so ist doch gleichzeitig das Vertrauen in eine langfristige und stabile wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den USA erheblich erschüttert worden. In vielen dieser Länder werden nun Stimmen lauter, die eine Diversifizierung der eigenen Exporte weg vom US-Markt fordern. Gleichzeitig wachsen insbesondere (aber nicht nur) in den asiatischen Schwellenländern die Befürchtungen, dass die eigene Wirtschaft dadurch noch stärker in die Abhängigkeit von China geraten könnte.