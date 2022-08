Experte nach sechs Monaten Ukrainekrieg: "schöne Illusion"

Ein Ausblick ist immer schwierig. Es gibt aber Faktoren, die wir beobachten können und die den Krieg bedingen. Das sind wirtschaftliche Aspekte, aber auch Moral und politische Aspekte. Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine politischen Ziele bislang nicht erreicht. Das zeigt sich auch in den gescheiterten Verhandlungen, die als Ablenkungsmanöver von russischer Seite zu sehen sind. Wir müssen uns nun also fragen: Wie lange wird Putin weiter versuchen, seine Ziele zu erreichen? Die ukrainische Regierung wird von ihrem Ziel, ihr Land zu verteidigen, auf jeden Fall nicht abrücken.

In der Ukraine stehen ein nasser Herbst und ein kalter Winter an. Wie wird sich das auswirken?

Ich gehe davon aus, dass es an den Fronten ruhiger wird, die Ukrainer aber weiter versuchen, mit gezielten Angriffen den russischen Truppen das Leben zur Hölle zu machen. Groß angelegte Offensiven aber werden wegen der Witterungsbedingungen schwierig bis unmöglich sein. Russland wird zudem zwei große Problemen bekommen: mit der Logistik und mit der Moral.

Können Sie das ausführen?

Der Nachschub an Munition, Ersatzteilen und sogar Dingen wie Essen läuft bereits die gesamte Zeit nicht gut. Im Winter wird das nicht einfacher. Dabei spielen auch westliche Waffen wie Mehrfachraketenwerfer eine bedeutende Rolle: Die Ukrainer können so Ziele weit in russisch besetzten Gebieten angreifen. Zudem könnte sich die Stimmung unter den russischen Soldaten weiter verschlechtern. Viele der Soldaten wussten am Anfang nicht, dass sie in den Krieg ziehen, dann wurde ihnen ein Spaziergang nach Kiew versprochen, jetzt frieren sie vielleicht bald einsam in ihrem Schützenloch ohne ausreichend Winterbekleidung und Versorgung.

Die russische Seite also kommt nicht voran – weder politisch noch militärisch. Aber kann die Ukraine diesen Krieg gewinnen?

Die Ukraine gewinnt den Krieg, indem sie militärisch nicht verliert. Mit jedem Tag, an dem Russland militärische Verluste erleidet und in wirtschaftliche Schieflage gerät, ist die Ukraine näher an einem politischen Sieg. Das heißt auch: Dieser Krieg kann sich noch über Jahre ziehen, wenn auf dem Schlachtfeld keine Entscheidung fällt und keine politische Lösung eintritt.

Über den Experten Dr. Bastian Matteo Scianna, Jahrgang 1987, ist seit 2016 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Militärgeschichte / Kulturgeschichte der Gewalt am Historischen Institut der Universität Potsdam. Der Historiker lehrt und forscht über deutsche Außenpolitik, europäische Integration und verfasst seine Habilitationsschrift über die Geschichte des Schengener Abkommens. Er ist Mitautor des Buches "Blutige Enthaltung. Deutschlands Rolle im Syrienkonflikt", das 2021 erschienen ist.

Der Kampfeswillen der Ukrainer hat viele überrascht. Welche Rolle spielt Motivation in diesem Krieg?

Man muss immer bedenken: Seit 2014 herrscht im Donbass Krieg. Viele Soldaten hatten also schon vor dem Überfall Kampferfahrung. Zudem hat die Regierung die Armee modernisiert und professionalisiert, das hat Früchte getragen. Natürlich gibt es auf ukrainischer Seite hohe militärische und zivile Verluste. Meiner Einschätzung nach aber werden die von einem großen Teil der Bevölkerung als sinnhaft wahrgenommen, um das Land zu verteidigen. Die Moral ist also nach wie vor hoch.

Sie haben als Militärhistoriker nicht nur die aktuellen Entwicklungen, sondern auch die Geschichte im Blick. Was bedeutet es kollektiv für einen Staat, überfallen zu werden?