Scherzender Wladimir Putin beobachtet Militärmanöver

Russland hat am Dienstag Aufnahmen von einem demonstrativ gut gelaunten Präsidenten Wladimir Putin bei der Besichtigung eines Militärmanövers im äußersten Osten Russlands gezeigt. In einem Videoclip des Militärsenders "Swesda" ist zu sehen, wie er lächelnd und scherzend in einer Militärkampfjacke neben Verteidigungsminister Sergej Schoigu sitzt. Die beiden wohnen der "Wostok"-Übung bei, an der auch Truppen aus China und Indien beteiligt sind.